Osmaneli’de pazar yeri yangın yeri... “Yükü taşıyamıyoruz”

Geçim sıkıntısı dar gelirlinin ortak sorunu. Bilecik'in Osmaneli ilçesinde pazar yeri yangın yeri gibi... Üretici zarar ettiğini söylüyor, tüketiciler ise alım gücünün giderek düştüğünü anlatıyor.



Üretici zarar ediyor, pazarcı satış yapamıyor, tüketici çıkış yolu arıyor.



Bilecik’in Osmaneli ilçesinde pazar tezgâhları adeta yangın yeri... Tarım girdileri her geçen gün artıyor. Mazot fiyatları üreticiyi de pazar esnafını da kara kara düşündürüyor.



Alım gücü olmayınca pazardaki eski hareketlilikte kalmadı.



Karpuzdan bibere, domatesten patlıcana kadar her ürünü yetiştiren Osmaneli çiftçisi, “zarar ediyoruz” diyor.



Pazardaki ortak ses, “Yükü taşıyamıyoruz, ekonomik krize kalıcı çözüm istiyoruz" oluyor.