Osmaniye'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Osmaniye'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi:
Düziçi: Ökkeş Namlı (Cumhur İttifakı)
Bahçe: İbrahim Baz
Hasanbeyli: Şevket Yumrutepe
Toprakkale: Mehmet Daşöz
Sumbas: Zeki Demiroğlu
Cumhuriyet Halk Partisi:
Düziçi: Alper Öner (Millet İttifakı)
Toprakkale: Ali Bekir Çavuşoğlu (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi:
Osmaniye merkez: Kadir Kara (Cumhur İttifakı)
Kadirli: Ömer Tarhan (Cumhur İttifakı)
Bahçe: Ömer Okan Fettahlıoğlu
Hasanbeyli: Ümit Fettahlıoğlu
Sumbas: Sinan Karatay
Toprakkale: Güney Akgül
İYİ Parti:
Osmaniye merkez: Davut Çuhadar (Millet İttifakı)
Bahçe: Nazım Akyüz (Millet İttifakı)
Kadirli: Ömer Lütfü Çubukçu (Millet İttifakı)
Sumbas: İsmail Göçebe (Millet İttifakı)
Halkların Demokratik Partisi:
Osmaniye merkez: Mehmet Ali Özkal
Saadet Partisi:
Osmaniye merkez: Ömer Yağmur
Kadirli: İbrahim Ergün
Düziçi: Tevfik Akçay
Hasanbeyli: Selahattin Denizoğlu
Sumbas: Ali Gönen
Toprakkale: Oğuzhan Ulaşlı
Bahçe: Mehmet Topçu
Demokrat Parti:
Osmaniye merkez: Lütfi Öztürk
Kadirli: Ahmet Atılgan
Sumbas: Mustafa Nuri Nuhoğlu
Demokratik Sol Parti:
Osmaniye merkez: Abdullah Güzel
Düziçi: Halil Güzel
Bağımsız Türkiye Partisi:
Osmaniye merkez: Erdinç Say
Kadirli: Uğur Çolak
Hasanbeyli: İbrahim Kılıç
Toprakkale : Fazlı Başdoğan
Türkiye Komünist Partisi:
Osmaniye merkez: Mehmet Çanta
Bağımsız:
Osmaniye merkez: Kadir Karayel
Osmaniye merkez: Alparslan Koca
Osmaniye'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin adaylisteleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Osmaniye'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.