Osmaniye'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin adaylisteleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Osmaniye'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Osmaniye'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:





Adalet ve Kalkınma Partisi:

Düziçi: Ökkeş Namlı (Cumhur İttifakı)

Bahçe: İbrahim Baz

Hasanbeyli: Şevket Yumrutepe



Toprakkale: Mehmet Daşöz

Sumbas: Zeki Demiroğlu



Cumhuriyet Halk Partisi:

Düziçi: Alper Öner (Millet İttifakı)

Toprakkale: Ali Bekir Çavuşoğlu (Millet İttifakı)







Milliyetçi Hareket Partisi:

Osmaniye merkez: Kadir Kara (Cumhur İttifakı)



Kadirli: Ömer Tarhan (Cumhur İttifakı)

Bahçe: Ömer Okan Fettahlıoğlu

Hasanbeyli: Ümit Fettahlıoğlu



Sumbas: Sinan Karatay

Toprakkale: Güney Akgül



İYİ Parti:

Osmaniye merkez: Davut Çuhadar (Millet İttifakı)



Bahçe: Nazım Akyüz (Millet İttifakı)



Kadirli: Ömer Lütfü Çubukçu (Millet İttifakı)



Sumbas: İsmail Göçebe (Millet İttifakı)





Halkların Demokratik Partisi:

Osmaniye merkez: Mehmet Ali Özkal







Saadet Partisi:

Osmaniye merkez: Ömer Yağmur

Kadirli: İbrahim Ergün

Düziçi: Tevfik Akçay



Hasanbeyli: Selahattin Denizoğlu



Sumbas: Ali Gönen



Toprakkale: Oğuzhan Ulaşlı



Bahçe: Mehmet Topçu







Demokrat Parti:

Osmaniye merkez: Lütfi Öztürk

Kadirli: Ahmet Atılgan

Sumbas: Mustafa Nuri Nuhoğlu





Demokratik Sol Parti:

Osmaniye merkez: Abdullah Güzel



Düziçi: Halil Güzel



Bağımsız Türkiye Partisi:

Osmaniye merkez: Erdinç Say

Kadirli: Uğur Çolak

Hasanbeyli: İbrahim Kılıç

Toprakkale : Fazlı Başdoğan



Türkiye Komünist Partisi:

Osmaniye merkez: Mehmet Çanta



Bağımsız:

Osmaniye merkez: Kadir Karayel

Osmaniye merkez: Alparslan Koca

