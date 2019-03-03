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Osmaniye 31 Mart 2019 yerel seçim kesin aday listesi

Osmaniye'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin adaylisteleri seçim kurullarınca ilan edildi. 

Osmaniye 31 Mart 2019 yerel seçim kesin aday listesi

Osmaniye'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. 

Kesinleşen listelere göre Osmaniye'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:


Adalet ve Kalkınma Partisi:
Düziçi: Ökkeş Namlı (Cumhur İttifakı)
Bahçe: İbrahim Baz
Hasanbeyli: Şevket Yumrutepe

Toprakkale: Mehmet Daşöz
Sumbas: Zeki Demiroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi:
Düziçi: Alper Öner (Millet İttifakı)
Toprakkale: Ali Bekir Çavuşoğlu (Millet İttifakı)



Milliyetçi Hareket Partisi:
Osmaniye merkez: Kadir Kara (Cumhur İttifakı)

Kadirli: Ömer Tarhan (Cumhur İttifakı)
Bahçe: Ömer Okan Fettahlıoğlu
Hasanbeyli: Ümit Fettahlıoğlu

Sumbas: Sinan Karatay
Toprakkale: Güney Akgül

İYİ Parti:
Osmaniye merkez: Davut Çuhadar (Millet İttifakı)

Bahçe: Nazım Akyüz (Millet İttifakı)

Kadirli: Ömer Lütfü Çubukçu (Millet İttifakı)

Sumbas: İsmail Göçebe (Millet İttifakı)


Halkların Demokratik Partisi:
Osmaniye merkez: Mehmet Ali Özkal



Saadet Partisi:
Osmaniye merkez: Ömer Yağmur
Kadirli: İbrahim Ergün
Düziçi: Tevfik Akçay

Hasanbeyli: Selahattin Denizoğlu

Sumbas: Ali Gönen

Toprakkale: Oğuzhan Ulaşlı

Bahçe: Mehmet Topçu



Demokrat Parti:
Osmaniye merkez: Lütfi Öztürk
Kadirli: Ahmet Atılgan
Sumbas: Mustafa Nuri Nuhoğlu


Demokratik Sol Parti:
Osmaniye merkez: Abdullah Güzel

Düziçi: Halil Güzel

Bağımsız Türkiye Partisi:
Osmaniye merkez: Erdinç Say
Kadirli: Uğur Çolak
Hasanbeyli: İbrahim Kılıç
Toprakkale : Fazlı Başdoğan

Türkiye Komünist Partisi:
Osmaniye merkez: Mehmet Çanta

 Bağımsız:
Osmaniye merkez: Kadir Karayel
Osmaniye merkez: Alparslan Koca
 

Etiketler; #osmaniye
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