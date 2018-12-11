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Osmaniye'de hayvanseverlerin seferberliği

Can çekişen köpek için mahalleli seferber oldu. Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde sokak köpeğinin can çekiştiğini gören mahalle sakinleri, yetkililer gelene kadar köpeğin başından ayrılmadı. Üstelik köpek üşümesin diye üstünü bile örttüler.

Osmaniye'de hayvanseverlerin seferberliği

İçinizi ısıtacak bu görüntüler Osmaniye Toprakkale'de kaydedildi.

Bir sokak köpeğinin can çekiştiğini gören mahalle sakinleri, yetkililer gelene kadar bir an olsun köpeğin başından ayrılmadı.

Köpeği yalnız bırakmadılar... Bir de üşümesin diye üstübü örttüler.

Mahalle sakinleri, durumu il ve ilçe belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdiklerini ancak geri dönüş yapılmadığını söyledi.

Ardından kaymakamlığa haber verildi. Ve köpek, Osmaniye Belediyesine ait hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #osmaniye #Toprakkale
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