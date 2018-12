Osmaniye'de, yüzü yaralı halde bulunan ve Gaziantep'e getirilerek tedavi altına alınan sokak köpeğinin yüzüne kezzap benzeri kimyasal ile zarar verildiği bildirildi.

Gaziantep'te kurulu Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) ekipleri, ihbar üzerine Osmaniye'ye giderek yüzü yaralı halde buldukları köpeği, Gaziantep'teki dernek binasına getirerek tedavi altına aldı.



Yüzünde yaralar nedeniyle deformasyon oluşan ve 6 aylık olduğu tahmin edilen dişi sokak köpeğinin burun kısmına kezzap benzeri kimyasal madde atıldığı tespit edildi. Tedavisine başlanan ve ağız yoluyla beslenemediği için serum verilen köpeğin vücudundaki enfeksiyon oranının düşürülmesi hedefleniyor.



Derneğin veteriner hekimi Esra Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki gün tedavi altına aldıkları köpeğin yaralarını iyileştirebilmek için yüzündeki yaraların sebebini araştırmaya başladıklarını belirtti.



Yapılan incelemede travma veya trafik kazası sonrası oluşan bir yara tespit edilemediğini anlatan Taşkın, şöyle konuştu:

"Köpeğimizin yüzündeki yaranın tek sebebi, yüzüne kimyasal bir madde dökülmesi sonucu oluşmuş. Çünkü tüm dokular zarar görmüş durumda. Kemik ise sağlam. Bu da bize gösteriyor ki yüzüne bir darbe almamış. Yani yavrumuzun yaşadığı şeyler, tamamen insan şiddetinin bir ürünü. Burun bölgesine yanıcı ve yakıcı bir madde dökülmüş."



Olayın yeni gerçekleşmediğini vurgulayan Taşkın, "Köpeğimizin vücudunda şu an çok ciddi bir enfeksiyon söz konusu. Bu da bir süredir köpeğimizin acı çektiğini gösteriyor. Bu köpek bir şiddet daha görmüş, yani şiddetin üstüne bir yenisini daha yaşamış. Şöyle ki yüzündeki acı yetmezmiş gibi bir de kulakları kesilmiş. Hatta bizim elimize ulaştığında halen kulaklarında kanamalar söz konusuydu." diye konuştu.



Köpeğin hayati tehlikesi bulunduğunu, vücudundaki enfeksiyonun kana karıştığını belirten Taşkın, önceliklerinin hayvanın vücudundaki enfeksiyonun temizlenmesi olacağını, yavruyu daha sonra Hatay'a sevk edip ameliyatının gerçekleştirilmesini sağlayacaklarını kaydetti.



Doku nakli yapılacak



CAHİDE Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş ise sosyal medya üzerinden kendilerine ulaşan hayvanseverler sayesinde köpeğe ulaştıklarını söyledi.



İlk bulduklarında hayvanın çok perişan durumda olduğunu, şu an için durumunun eskiye göre daha iyi olduğunu belirten Güneş, "Köpeğimizin halk dilinde kezzap diye bilinen türdeki bir kimyasalla yüzü yakılmış. İnşallah enfeksiyonu temizledikten sonra Hatay'a götürüp vücudundan alınacak deriyle yüzüne nakil yapılmasını sağlayacağız. İnşallah köpeğimiz sağlığına kavuşacak." dedi.



Hayvanlara yönelik şiddete tepki gösteren Güneş, "Hayvana yönelik şiddetle alakalı ilgili yasanın bir an önce çıkması lazım. Yoksa bu tür olayların her gün yenisini görmeye devam edeceğiz. Toplum olarak da çok duyarsız olmaya başladık. Bu olay yaklaşık 1 ay önce olmuş. Bu hayvan Osmaniye'de insanların içerisinde dolaşıyor. Kimse görüp farkına varmadı mı? Bu kadar duyarsız olmak gerçekten bizim toplumumuza yakışmıyor." ifadelerini kullandı.