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Osmaniye'de rüşvet operasyonu

Akaryakıt istasyonu sahiplerinden rüşvet aldığı iddia edilen 4 gümrük muhafaza memuru, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı

Osmaniye'de rüşvet operasyonu

Osmaniye'de akaryakıt istasyonu sahiplerinden, denetlemeden geçmelerini sağlama amacıyla rüşvet aldığı ileri sürülen 4 gümrük muhafaza memuru gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, akaryakıt istasyonlarını denetleyen bazı denetçilerin, iş yeri sahiplerinden rüşvet aldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Osmaniye-Bahçe karayolundaki bir istasyona gelen görevlilerin, eksik evrak tespit etmelerine rağmen işlem yapmamak için rüşvet istedikleri bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli E.C.S. (28), S.E. (30), M.A. (31) ve M.A. (33), iş yeri sahibinden daha önce seri numaraları belirlenmiş 10 bin lirayı alırken suçüstü yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #RÜŞVET #petrol #osmaniye #operasyon
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