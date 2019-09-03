Osmaniye kırsalında terör örgütü PKK'ya ait malzemeler ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit Timi, Muharebe Arama Kurtarma Timi, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ortak operasyon düzenledi.



Merkeze bağlı Çardak köyü Gökbekirler Mahallesi Bozburun tepe bölgesinde düzenlenen operasyonda, dere yatağında çalıların altına gizlenmiş PKK terör örgütü üyelerine ait 1 boş piknik tüpü, muhtelif uzunlukta elektrik kabloları ile yaşamsal malzeme ele geçirildi.



Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulduğu, geri kalanların imha edildiği bildirildi.