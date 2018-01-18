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Osmaniye'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Osmaniye'de otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Osmaniye'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Osmaniye'de otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Tolga Yaralıoğlu idaresindeki 80 LM 388 otomobil, Kiremitli köyü yakınlarında karşı yönden gelen Muhittin Selçuk (40) yönetimindeki 01 KG 238 kamyonetle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Yaralıoğlu ile aynı araçtaki Adem Evlice, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Mustafa Öztorun ile kamyonet sürücüsü Muhittin Selçuk ve kamyonette bulunan Cengiz Benli yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilde sıkışan Yaralıoğlu ve Evlice'nin cesetleri, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından çıkartılarak otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #osmaniye #kadirli
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