Osmaniye dehşet anları! Çarpışan minibüs kıraathaneye daldı: can kaybı var

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ve kontrolden çıkan minibüs, kıraathanenin önünde çay içen mahalle sakinlerinin arasına daldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kazada Orhan İncirbölen olay yerinde feci şekilde can verirken, 3 kişi de ağır yaralandı.

İKİ MİNİBÜS ÇARPIŞTI, SAVRULAN ARAÇ DEHŞET SAÇTI

Edinilen bilgilere göre kaza, Kadirli ilçesine bağlı Dere Mahallesi Şehit İsmail Işıkbol Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan M.H.P. yönetimindeki 01 RH 312 plakalı minibüs ile karşı yönden gelmekte olan İ.E. idaresindeki 80 ADC 893 plakalı başka bir minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Korkunç çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyeti tamamen kaybolan İ.E.'nin kullandığı minibüs, savrularak yol kenarında bulunan ve o esnada dışarıda oturan müşterilerin olduğu kıraathaneye daldı.

ORHAN İNCİRBÖLEN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kıraathane önünde oturan mahalle sakinleri üzerlerine hızla gelen minibüsten kaçamadı. Çevredeki vatandaşların büyük bir panikle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti: Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, minibüsün doğrudan çarptığı Orhan İncirbölen'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. İncirbölen'in cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

3 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı: Kazada minibüsün ezdiği diğer müşteriler H.K., İ.G. ve F.A. ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜLER GÖZALTINDA, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kaza sonrası Şehit İsmail Işıkbol Caddesi'nde trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri kazaya karışan her iki minibüs sürücüsünü de ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Kıraathanenin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan asayiş ekipleri, kazanın oluşumunda hangi sürücünün kusurlu olduğunu belirlemek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı.