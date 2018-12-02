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Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 33 zanlıdan 5'i tutuklandı

Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattıkları ileri sürülen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 33 zanlının adresleri ile araçlarında yapılan aramada 116,22 gram eroin, 65,11 gram esrar, 7 uyuşturucu hap, 1,16 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.

Zanlılardan 26'sı savcılık talimatıyla salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #osmaniye
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