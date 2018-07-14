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Osmaniye kaybolan çocuğu jandarma ekipleri buldu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ailesiyle akraba ziyareti için gittiği köyde kaybolan 9 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi

Osmaniye kaybolan çocuğu jandarma ekipleri buldu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, akraba ziyareti için geldiği köyde kaybolan çocuğu jandarma ekipleri buldu.

Adana'da yaşayan Elif ve Süleyman Gönkek çifti, çocukları Ferit (9) ile akraba ziyareti için Kayasuyu köyüne gitti.

Bir süre sonra çocuklarının evde olmadığını fark eden Gönkek çifti, akrabalarıyla çocuklarını aramaya başladı.

Çocuğu bulamayan aile, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, köy sakinleriyle Karasuyu çevresindeki dağlık arazide yaptığı 3 saatlik arama çalışması sonucunda, çocuğu köyden 4 kilometre uzaklıkta buldu.

Ekipler, sağlık durumu iyi olan çocuğu ailesine teslim etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #osmaniye
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