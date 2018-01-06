Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü törenlerle kutlandı.
Tren garı önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağı ve fenerlerle mehter takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.
Belediye Başkanı Kadir Kara, buradaki törende, vatanı için canlarını veren şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını söyledi.
Konuşmanın sonunda Kara, vatandaşları Devlet Bahçeli Meydanı'nda yapılacak 7 Ocak Kurtuluş Bayramı etkinliklerine davet etti.
Etkinlik, havai fişek gösterileriyle sona erdi.
Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi
Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü törenlerle kutlandı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.