Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü törenlerle kutlandı.



Tren garı önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağı ve fenerlerle mehter takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.



Belediye Başkanı Kadir Kara, buradaki törende, vatanı için canlarını veren şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını söyledi.



Konuşmanın sonunda Kara, vatandaşları Devlet Bahçeli Meydanı'nda yapılacak 7 Ocak Kurtuluş Bayramı etkinliklerine davet etti.



Etkinlik, havai fişek gösterileriyle sona erdi.