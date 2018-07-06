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Osmaniye TSO başkanı ve yardımcısına silahlı saldırı: 16 gözaltı

TSO Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy'un yaşamını yitirdiği, Başkan Devrim Murat Aksoy'un yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 16'ya yükseldi.

Osmaniye TSO başkanı ve yardımcısına silahlı saldırı: 16 gözaltı

Osmaniye'de Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy'un yaşamını yitirdiği, Başkan Devrim Murat Aksoy'un yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 16'ya çıktı.

TSO binasındaki silahlı saldırıyla ilgili Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, zanlılarla bağlantılı olma ihtimaliyle 1 kişiyi daha gözaltına aldı.
Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 16'ya yükseldi.

Osmaniye'de 3 Temmuz'da TSO binasına gelen S.K. tarafından yapılan silah saldırıda MHP 26. Dönem Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un ağabeyi TSO Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy yaşamını yitirmiş, Başkan Devrim Murat Aksoy yaralanmıştı. Kaçan zanlı ve olayla ilgisi olduğu şüphesiyle 14 kişi gözaltına alınmıştı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #osmaniye #tso #saldırı
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