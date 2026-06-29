Osmaniye'de akraba kavgası can aldı! 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay, Düziçi ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında akrabalık bağı bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KAVGANIN ARDINDAN HASTANEDE ACI HABER

Kavgada ağır yaralanan 23 yaşındaki Tuncay Timi için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç, buradan Osmaniye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Timi, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Tuncay Timi'nin vefat etmesi üzerine yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

HIZLARINI ALAMAYIP EVİ ATEŞE VERDİLER

Olayın hemen sonrasında mahallede tansiyon düşmedi ve tarafların akrabası olan Muharrem F.'ye ait ev kundaklandı. İhbar üzerine olay yerine giden Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Meydana gelen yangın nedeniyle evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yaşanan can kaybı ve kundaklama eyleminin ardından emniyet güçleri harekete geçti. İkinci bir olay yaşanmaması için polis ekipleri bölgede uzun süreli tedbir aldı. Mahalleyi güvenlik şeridiyle çeviren ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Emniyet güçlerinin bölgedeki çalışmaları ve nöbeti devam ediyor.

"SABAHA KARŞI YENİDEN TARTIŞMAYA BAŞLADILAR"

Taraflar arasında daha önceden de gerginlikler yaşandığını belirten Yüzüncü Yıl Mahalle Muhtarı Mustafa Güngör, olayın gelişim sürecini anlattı. Olayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Güngör, şu ifadeleri kullandı:"İki aile arasında daha önceden de tartışmalar yaşanıyordu. Dün akşam da aralarında bir tartışma olmuştu. Sabaha karşı yeniden tartışmaya başladılar. O sırada karşı taraftan bir kişinin silah çekip ateş ettiğini duyduk. Yaralanan Tuncay Timi hastaneye kaldırıldı ama maalesef kurtarılamadı. Allah rahmet eylesin.Tuncay evliydi, iki çocuğu vardı. Bildiğimiz kadarıyla taraflar akrabaydı, enişte-kayın arasında bir anlaşmazlık vardı. Olayın ardından vurulan tarafın akrabalarına ait olduğu söylenen ev ateşe verildi. Kimin yaktığını kesin olarak bilmiyoruz. Evde camlar kırılmış, yangından dolayı da zarar oluşmuş. İnşallah böyle acı olaylar bir daha yaşanmaz"