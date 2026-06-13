Osmaniye'de dehşet anları! Otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı

100 METRELİK SARP ARAZİDE NEFES KESEN KURTARMA

İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler, sarp ve zorlu arazide arama kurtarma faaliyeti başlattı. AFAD ve itfaiye personelinin koordineli bir şekilde yürüttüğü çalışmalar sonucunda, yaklaşık 100 metrelik uçurumda mahsur kalan üç yaralıya ulaşıldı.