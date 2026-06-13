Osmaniye'de dehşet anları! Otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı
Osmaniye'nin Yarpuz-Cebel mevkisinde kontrolden çıkan otomobilin yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu üç kişi yaralandı.
Gece saatlerinde Yarpuz-Cebel yolu üzerinde seyreden 80 AID 903 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı.
Şarampolü aşan araç derin bir uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin durumu acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye hızla AFAD, Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.
100 METRELİK SARP ARAZİDE NEFES KESEN KURTARMA
İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler, sarp ve zorlu arazide arama kurtarma faaliyeti başlattı. AFAD ve itfaiye personelinin koordineli bir şekilde yürüttüğü çalışmalar sonucunda, yaklaşık 100 metrelik uçurumda mahsur kalan üç yaralıya ulaşıldı.
Kurtarma ekipleri tarafından bulundukları derinlikten güvenli bir şekilde yukarı çıkarılan yaralılara ilk müdahale olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlilerince yapıldı.
Yaralılar, daha sonra ambulanslara alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Emniyet güçleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla olayla ilgili inceleme başlattı.