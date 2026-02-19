Osmaniye'de eski eş dehşeti: Kızının "anneme doyamadım" feryadı yürekleri dağladı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde boşandığı eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen 33 yaşındaki iki çocuk annesi İlknur Kor son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde annesinin tabutu başında ağlayan küçük kızın sözleri törene katılanları yasa boğdu.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde eski eşi Semih Ö. tarafından katledilen İlknur Kor için bugün cenaze töreni düzenlendi.
33 yaşındaki iki çocuk annesi kadının cenazesi, helallik alınmak üzere ilk olarak babaevine getirildi. Aile yakınları, akrabalar ve mahalle sakinlerinin yoğun katılım gösterdiği törende duygusal anlar yaşandı.
Babaevinde okunan duaların ardından İlknur Kor'un naaşı, defnedilmek üzere Düziçi Yeni Asri Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan cenaze namazını müteakip genç anne toprağa verildi. Defin sırasında İlknur Kor'un kızının "Anneme doyamadım" şeklindeki feryadı, cenazeye katılan herkesi gözyaşlarına boğdu.
TARTIŞMA SONRASI AV TÜFEĞİYLE SALDIRDI
Olay, dün sabah saatlerinde Düziçi ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 37 yaşındaki Semih Ö., bir süre önce ayrıldığı eski eşi İlknur Kor'un ikametine gitti. İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Semih Ö., yanında bulundurduğu av tüfeğiyle İlknur Kor'a ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine intikal eden sağlık ve polis ekipleri, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.
SALDIRGAN AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ
Cinayetin ardından olay yerinden firar eden Semih Ö., Esentepe mevkiinde cinayette kullandığı aynı silahla intihar etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
Boğaziçi Mahallesi Muhtarı Ömer Pehlivanoğlu, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Mahallemizde sevilen, sayılan insanlardı. Çok üzgünüz. İnşallah kadın cinayetleri son bulur" ifadelerini kullandı.