Osmaniye'de eski eş dehşeti: Kızının "anneme doyamadım" feryadı yürekleri dağladı

TARTIŞMA SONRASI AV TÜFEĞİYLE SALDIRDI

Olay, dün sabah saatlerinde Düziçi ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 37 yaşındaki Semih Ö., bir süre önce ayrıldığı eski eşi İlknur Kor'un ikametine gitti. İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Semih Ö., yanında bulundurduğu av tüfeğiyle İlknur Kor'a ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine intikal eden sağlık ve polis ekipleri, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.