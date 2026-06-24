Osmaniye'de Feci Kaza! 2 gün sonra düğünü olan Uzman Çavuş Ali Akçay hayatını kaybetti

Kazada yaşamını yitiren sürücünün, Ağrı'da görev yapan uzman çavuş Ali Akçay olduğu ve düğün hazırlıkları için memleketine izinli geldiği öğrenildi. Genç yaştaki askerin acı haberi, düğün evini adeta yas evine çevirdi.

KADİRLİ-SUMBAS YOLUNDA KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Feci kaza, saat 11.30 sıralarında Kadirli-Sumbas kara yolu Alibeyli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.K. (51) idaresindeki 27 BAU 643 plakalı kamyonet, karşı yönden gelmekte olan 23 yaşındaki Ali Akçay'ın kullandığı 06 FVC 246 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük çapta hasar oluşurken, kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 GÜN SONRA DÜĞÜNÜ VARDI

Sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Y.K. ile otomobil sürücüsü Ali Akçay'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan genç sürücü Ali Akçay, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akçay'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Kazanın ardından ortaya çıkan detay ise yürekleri dağladı. Yaşamını yitiren Ali Akçay'ın Ağrı'da uzman çavuş olarak vatan görevini yürüttüğü ve düğün izni alarak memleketine geldiği öğrenildi. Genç askerin, 26 Haziran Cuma günü nişanlısı Özlem Avcı ile dünyaevine girmeye hazırlandığı belirtildi.

Hastanede tedavisi süren kamyonet sürücüsü Y.K.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı bir inceleme ve tahkikat başlattı.