Osmaniye’de feci kaza: Yolcu otobüsü tır'a çarptı, ölü ve yaralılar var!

Osmaniye'nin Bahçe ilçesi yakınlarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde yaşanan feci trafik kazasında yolcu otobüsünün seyir halindeki bir tır'a arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi ise yaralandı.

Kaza, TAG Otoyolu'nun Bahçe ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehirlerarası sefer yapan bir yolcu otobüsü, önünde seyir halinde bulunan bir tır'a bilinmeyen bir nedenle arkadan şiddetli bir şekilde çarptı.

Çarpmanın etkisiyle can pazarının yaşandığı kaza bölgesine, yapılan ihbar üzerine derhal çok sayıda ambulans yönlendirildi.

Sağlık ve kurtarma ekipleri, olay yerine ulaşarak yaralılara müdahale etmeye başladı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililerce kaza yerinde yapılan ilk tespitlere göre, bu elim kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Otobüs içerisinde bulunan 11 kişi ise yaralı olarak tespit edildi.

Yaralıların sevk edildiği hastanelerde tedavileri devam ederken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için detaylı inceleme başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

osmaniye trafik kazası
