Osmaniye'de korkutan görüntüler: Dere taştı, evleri ve tarım arazilerini su bastı

Osmaniye’nin merkeze bağlı Endel köyünde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrası taşkın meydana geldi.

Öğle saatlerinde başlayan yağış kısa sürede etkisini artırdı. Şiddetli yağış nedeniyle derenin taşması sonucu köy içerisindeki bazı yollar su altında kaldı.

Yağış nedeniyle tarım arazileri zarar görürken, bazı evleri de su bastı.

İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, su baskınlarının yaşandığı alanlarda tahliye çalışması başlatırken, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için iş makineleriyle çalışma yürüttü.

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Selin etkili olduğu bölgeler ise dron ile görüntülendi.