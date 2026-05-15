Osmaniye'de korkutan görüntüler: Dere taştı, evleri ve tarım arazilerini su bastı

Osmaniye’nin merkeze bağlı Endel köyünde etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Taşkın nedeniyle bazı evleri su basarken, tarım arazileri zarar gördü, yollar ulaşıma kapandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Osmaniye'de korkutan görüntüler: Dere taştı, evleri ve tarım arazilerini su bastı
Yayınlanma:

Osmaniye’nin merkeze bağlı Endel köyünde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrası taşkın meydana geldi.

Öğle saatlerinde başlayan yağış kısa sürede etkisini artırdı. Şiddetli yağış nedeniyle derenin taşması sonucu köy içerisindeki bazı yollar su altında kaldı.

Osmaniye'de korkutan görüntüler: Dere taştı, evleri ve tarım arazilerini su bastı - Resim : 1

Yağış nedeniyle tarım arazileri zarar görürken, bazı evleri de su bastı.

İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, su baskınlarının yaşandığı alanlarda tahliye çalışması başlatırken, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için iş makineleriyle çalışma yürüttü.

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Selin etkili olduğu bölgeler ise dron ile görüntülendi.

33 il için kritik uyarı: Harita kırmızıya boyandı! Yarın gök gürültülü sağanak yağış geliyor!33 il için kritik uyarı: Harita kırmızıya boyandı! Yarın gök gürültülü sağanak yağış geliyor!Yurt
Son dakika... Yozgat'ta öğrenci servisi devrildi: 2 öğrenci ve şoför hayatını kaybetti!Son dakika... Yozgat'ta öğrenci servisi devrildi: 2 öğrenci ve şoför hayatını kaybetti!Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

osmaniye sel
Günün Manşetleri
2 öğrenci ve şoför hayatını kaybetti!
Görevden uzaklaştırılan başkana 45 yıl hapis!
“Mahkemeden kurultay iptali kararı her an çıkabilir”
İran'dan yeni Delhi'de ABD ve İsrail'e gövde gösterisi
Emlak Katılım 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Bakan Kurum Çin’den müjdeyle döndü
1450 Saldırıya rağmen Hürmüz hala İran'ın elinde!
Merkezefendi Belediyesi'nde rüşvet operasyonu!
33 ilde yasa dışı bahis operasyonu
İstanbul merkezli 5 ilde 'change' araç operasyonu
Çok Okunanlar
500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Altında sert düşüş dalgası! 15 Mayıs gram ve çeyrek altın fiyatları çakıldı Altında sert düşüş dalgası! 15 Mayıs gram ve çeyrek altın fiyatları çakıldı
BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu
İstanbul’da 8 saatlik elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul’da 8 saatlik elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul barajlarında son durum ne? İstanbul barajlarında son durum ne?