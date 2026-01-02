Osmaniye'de korkutan manzara: Fırtına yıkılmadık ağaç bırakmadı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesini etkisi altına alan olumsuz hava koşulları, Karacaoğlan Mahallesi'nde hasara yol açtı. Şiddetli rüzgar ve kar yağışı nedeniyle köklerinden sökülen ağaçlar mezarların üzerine devrilirken, mahalle muhtarı yaşanan durumu felaket olarak nitelendirdi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde etkili olan sağanak yağış, kar ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.
Özellikle Karacaoğlan Mahallesi mezarlığında bulunan büyük ağaçlar, şiddetli rüzgara dayanamayarak köklerinden söküldü ve devrildi. Meydana gelen olayda mezarlık içerisindeki bazı kabirlerde hasar oluştu.
Ağaçların devrilmesi sonucu kapanan mahalle yolu, ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde tekrar ulaşıma açıldı. Devrilen dev ağaçlar kesilerek bölgeden kaldırılırken, zarar gören mezarlar da ekipler tarafından onarılarak düzenlendi.
Bölgedeki hava koşullarının şiddetini anlatan Karacaoğlan Mahallesi Muhtarı Mustafa Kıraç, 20-25 yıl aradan sonra böyle bir kar yağışı gördüklerini ancak rüzgarın çok daha etkili olduğunu belirtti. Kıraç, yaşananları şu sözlerle ifade etti:
"Bölgemizde 2 gündür etkili olan sel ve rüzgarın etkisiyle mezarlığımızdaki büyük çam ağaçları yıkıldı. Birkaç çam ağacının devrilmesiyle yol kapandı ve bazı mezarlar zarar gördü. Bakın, bu mezarımızın yanında çam ağacı vardı. Çam sökülünce zaten oradaki toprağı kepçe ile dışarı aldılar. Daha sonra mezarlığımızı yeniden düzelttik. Yıkılan çam ağaçlarından birkaç tanesi mezarların üzerine devrildi. 2 gündür süren yağmur nedeniyle bu çamları kesip kaldıramadık. Bundan 20-25 yıl önce de böyle bir kar yağışı olmuştu ama bu rüzgar çok felaket bir rüzgardı. Yıkılmadık ağaç bırakmadı, zaten ağaçlarımız göz önünde"