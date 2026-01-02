Osmaniye'de korkutan manzara: Fırtına yıkılmadık ağaç bırakmadı

"Bölgemizde 2 gündür etkili olan sel ve rüzgarın etkisiyle mezarlığımızdaki büyük çam ağaçları yıkıldı. Birkaç çam ağacının devrilmesiyle yol kapandı ve bazı mezarlar zarar gördü. Bakın, bu mezarımızın yanında çam ağacı vardı. Çam sökülünce zaten oradaki toprağı kepçe ile dışarı aldılar. Daha sonra mezarlığımızı yeniden düzelttik. Yıkılan çam ağaçlarından birkaç tanesi mezarların üzerine devrildi. 2 gündür süren yağmur nedeniyle bu çamları kesip kaldıramadık. Bundan 20-25 yıl önce de böyle bir kar yağışı olmuştu ama bu rüzgar çok felaket bir rüzgardı. Yıkılmadık ağaç bırakmadı, zaten ağaçlarımız göz önünde"