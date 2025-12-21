Osmaniye'de mezarlıkta park halindeki araçta iki genç ölü bulundu

Osmaniye’de asri mezarlık içinde park halindeki bir otomobilde 19 yaşındaki bir erkek ile 17 yaşındaki bir kızın cansız bedeni bulundu. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.

Osmaniye’de akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Asri Mezarlık içerisinde park halinde bulunan bir otomobilde iki gencin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine mezarlığa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araç içerisinde bulunan Veysel Ç. (19) ile Eylül K.’nin (17) hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından gençlerin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin tespiti amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunun belirlenmesi için mezarlık ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

