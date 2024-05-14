Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

Osmaniye’de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda farklı türde uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 6-12 Mayıs tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda Hasan G., Turabi G., Çağrı G., Halim B., Volkan B., Nesimi G., Önder G., Serkan D., Murat Y., Volkan K., Mustafa A. gözaltına alındı. Hassas burunlu narkotik köpek ile birlikte yapılan aramalarda durdurulan bir otomobilin torpido kısmında gizlenmiş halde 650 gram toz esrar ele geçirildi.

Diğer ikamet ve araçlarda yapılan aramada 388,4 gram bonzai, 252 sentetik ecza, 121,33 gram metamfetamin, 51,33 gram fubinaca (bonzai yapımında kullanılan ham madde), 2 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 4 sarjör, 74 fişek, 46 bin 890 Türk Lirası para ele geçirildi
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli tutuklandı.

# osmaniye # uyuşturucu
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