Osmaniye’yi sağanak vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar kapandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış hayatı felç etti. Bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı, caddeler trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri tahliye çalışması başlattı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Osmaniye’yi sağanak vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar kapandı
Yayınlanma:

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, kısa sürede yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle Kamil Kara Bulvarı, Cengiz Topel Mahallesi, Şehit Orhan Gök Mahallesi, Tevfik Pampal, Atatürk ve Cemalpaşa caddelerinde su birikintileri oluştu.

Bazı araçlar yolda mahsur kalırken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Osman Nuri Saygılı Caddesi'nin bir kısmı su baskını nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Yağış sırasında bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken suların tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Mevduat faizleri uçtu! 100 bin TL'nin aylık getirisi açıklandı (21 Ekim 2025)Mevduat faizleri uçtu! 100 bin TL'nin aylık getirisi açıklandı (21 Ekim 2025)Ekonomi
Sivas’ta arazi kavgası cinayetle bitti! Komşusunu öldürüp jandarmaya ateş açtıSivas’ta arazi kavgası cinayetle bitti! Komşusunu öldürüp jandarmaya ateş açtıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

sağanak
Günün Manşetleri
Türk askerinin Lübnan'da görev süresi 2 yıl uzatıldı
AK Parti ve CHP’li belediyeler dosyada
“Narkokapan Mersin” operasyonunda 3 örgüt çökertildi
14 sanık hakkında iddianame kabul edildi
Artık her polis ceza yazamayacak
Mattia Ahmet Minguzzi davasında verilen ceza belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP’li Ali Mahir Başarır’a dava açtı
"Okul kayıtlarında planlamaların sabote edilmesini engelleyeceğiz"
11 ilde BMW operasyonu
Bahçeli Meclis’te konuştu
Çok Okunanlar
22 Ekim’de İstanbul’un birçok noktasında elektrik kesilecek 22 Ekim’de İstanbul’un birçok noktasında elektrik kesilecek
Kâr satışları altını vurdu, fiyatlar geriledi Kâr satışları altını vurdu, fiyatlar geriledi
Hangi banka daha çok kazandırıyor? 400 bin TL 32 günde işte bu kadar getiriyor! Hangi banka daha çok kazandırıyor? 400 bin TL 32 günde işte bu kadar getiriyor!
Acil nakit lazım olanlar dikkat! Acil nakit lazım olanlar dikkat!
Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor!