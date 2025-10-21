Osmaniye’yi sağanak vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar kapandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, kısa sürede yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle Kamil Kara Bulvarı, Cengiz Topel Mahallesi, Şehit Orhan Gök Mahallesi, Tevfik Pampal, Atatürk ve Cemalpaşa caddelerinde su birikintileri oluştu.

Bazı araçlar yolda mahsur kalırken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Osman Nuri Saygılı Caddesi'nin bir kısmı su baskını nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Yağış sırasında bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken suların tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.