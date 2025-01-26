Osmanlı dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi!
Ankara ve İstanbul’da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında, Osmanlı dönemine ait 243 eser ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon Türk lirası olduğu değerlendirilen eserlerle ilgili 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 6 günlük çalışmaları sonucunda Altındağ ilçesindeki bir iş yerinde tarihi eser ticareti yapıldığı tespit edildi. İş yerini işleten iki kişinin, internet üzerinden mezat düzenleyerek yurtiçi ve yurtdışından temin ettikleri Avrupa ve Osmanlı dönemlerine ait etnografik eserleri satışa sundukları belirlendi. Şüphelilerin eserleri yurtdışından yasa dışı yollarla getirdiği değerlendirildi. Bunun üzerine 24 Ocak’ta Ankara’da 10, İstanbul’da 2 kişi olmak üzere toplam 12 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 19. ve 20. yüzyıl Osmanlı dönemine ait şu tarihi eserler ele geçirildi:
Kapıkulu Sipahileri tarafından kullanılmış yaklaşık 200 yıllık Çakmaklı Piştov Silah
1918 yılında Sultan Vahdettin tarafından Osmanlı Teğmenlerine gönderilen Berat-i Şerif
Kurtuluş Savaşı sonrası üstün başarılar gösteren askerlere verilen İstiklal Madalyası
Sultan Abdülmecid döneminde üst düzey devlet bürokratlarına verilen 4 adet Mecidiye Nişanı
Yeniçeriler tarafından savaş meydanlarında kullanılan Kılıç, Kama, Kını ve Yatağan
Osmanlı Saray Mutfağı’nda kullanılan Avrupa ve Fransız yapımı çatal, bıçak ve kaşık takımı
1877 tarihli “Besmele” yazılı ahşap Hat Levha
Yedi Uyuyanların isimlerinin yazılı olduğu, Kelime-i Şehadet ve Ayetel Kürsi ile çevrelenmiş Hat Levha
1911 tarihli, Allah’ın isimleri, Dört Halife’nin isimleri ve Süleymaniye Camii betimlemesi bulunan Bez Levha
Ele geçirilen objelerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 1.5 milyon Türk lirası olduğu tahmin edilmekle birlikte, kesin değerleme Ankara Etnografya Müzesi Müdürlüğü tarafından yapılacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı