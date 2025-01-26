Osmanlı dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi!

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 6 günlük çalışmaları sonucunda Altındağ ilçesindeki bir iş yerinde tarihi eser ticareti yapıldığı tespit edildi. İş yerini işleten iki kişinin, internet üzerinden mezat düzenleyerek yurtiçi ve yurtdışından temin ettikleri Avrupa ve Osmanlı dönemlerine ait etnografik eserleri satışa sundukları belirlendi. Şüphelilerin eserleri yurtdışından yasa dışı yollarla getirdiği değerlendirildi. Bunun üzerine 24 Ocak’ta Ankara’da 10, İstanbul’da 2 kişi olmak üzere toplam 12 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 19. ve 20. yüzyıl Osmanlı dönemine ait şu tarihi eserler ele geçirildi:

Kapıkulu Sipahileri tarafından kullanılmış yaklaşık 200 yıllık Çakmaklı Piştov Silah

1918 yılında Sultan Vahdettin tarafından Osmanlı Teğmenlerine gönderilen Berat-i Şerif

Kurtuluş Savaşı sonrası üstün başarılar gösteren askerlere verilen İstiklal Madalyası

Sultan Abdülmecid döneminde üst düzey devlet bürokratlarına verilen 4 adet Mecidiye Nişanı

Yeniçeriler tarafından savaş meydanlarında kullanılan Kılıç, Kama, Kını ve Yatağan

Osmanlı Saray Mutfağı’nda kullanılan Avrupa ve Fransız yapımı çatal, bıçak ve kaşık takımı

1877 tarihli “Besmele” yazılı ahşap Hat Levha

Yedi Uyuyanların isimlerinin yazılı olduğu, Kelime-i Şehadet ve Ayetel Kürsi ile çevrelenmiş Hat Levha

1911 tarihli, Allah’ın isimleri, Dört Halife’nin isimleri ve Süleymaniye Camii betimlemesi bulunan Bez Levha

Ele geçirilen objelerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 1.5 milyon Türk lirası olduğu tahmin edilmekle birlikte, kesin değerleme Ankara Etnografya Müzesi Müdürlüğü tarafından yapılacak.