Otel banyosunda korkunç ölüm!

Olay, gece saat 00.15 sıralarında Alsancak Mahallesi 1463 Sokak'ta yer alan bir apart otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir kendisinden haber alamayan arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elektrik akımına kapıldığı değerlendiriliyor

Odaya giren ekipler Batuhan G.’yi banyoda hareketsiz bir şekilde buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Batuhan G., ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, banyoda sıcak suyun şofbenle sağlandığı ve genç bireyin şofbenden kaynaklı elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Batuhan G.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi incelemesinin ardından netlik kazanacak.