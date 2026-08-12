Otel banyosunda korkunç ölüm!

İzmir'in Konak ilçesinde kaldığı apart otelin banyosunda hareketsiz halde bulunan trans birey Batuhan G. (23), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Otel banyosunda korkunç ölüm!
Yayınlanma:

Olay, gece saat 00.15 sıralarında Alsancak Mahallesi 1463 Sokak'ta yer alan bir apart otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir kendisinden haber alamayan arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elektrik akımına kapıldığı değerlendiriliyor

Odaya giren ekipler Batuhan G.’yi banyoda hareketsiz bir şekilde buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Batuhan G., ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, banyoda sıcak suyun şofbenle sağlandığı ve genç bireyin şofbenden kaynaklı elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Batuhan G.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi incelemesinin ardından netlik kazanacak.

KGM 12 Ağustos yol durumu haritasını yayımladı! Bu yolları kullanacaklar dikkatKGM 12 Ağustos yol durumu haritasını yayımladı! Bu yolları kullanacaklar dikkatYurt
izmir ölüm
Günün Manşetleri
İstanbul Valiliği'nden alarm!
ABD ile İran arasında kritik uzlaşı!
"Süreç tamamen açık ve şeffaf ilerleyecek"
Diyarbakır'da Yunus timlerinden dev bilanço!
12 Ağustos’ta bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın
Trafo patladı, ormanlık alan kül oldu...
Üç ülke artık uyuşturucu çetelerine karşı da birlikte hareket edecek
UltrAslan lideri Muzaffer Şirin'in savcılık ifadesi ortaya çıktı
Bir işçiyi kurtarma çalışması başlatıldı
İstanbul'da suç örgütlerine operasyon
Çok Okunanlar
12 Ağustos’ta bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın 12 Ağustos’ta bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın
Akaryakıtta rakamlar yenilendi! İşte 12 Ağustos 2026 il il güncel benzin ve motorin fiyatları Akaryakıtta rakamlar yenilendi! İşte 12 Ağustos 2026 il il güncel benzin ve motorin fiyatları
Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Çeyrek ve gram altın bugün kaç TL? 12 Ağustos 2026 canlı tablo Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Çeyrek ve gram altın bugün kaç TL? 12 Ağustos 2026 canlı tablo
6 Milyon 400 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 6 Milyon 400 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
MGM’den son dakika hava uyarısı: Yarın 24 ilde gök gürültülü sağanak alarmı MGM’den son dakika hava uyarısı: Yarın 24 ilde gök gürültülü sağanak alarmı