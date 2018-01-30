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Otel sahibi iş adamı, kayıp başvurusundan 6 saat sonra ölü bulundu

Antalya'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu otel sahibi Hasan Yeniacun, 6 saat sonra ölü bulundu.

Otel sahibi iş adamı, kayıp başvurusundan 6 saat sonra ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde otel işletmecisi, kayıp başvurusundan 6 saat sonra ölü bulundu. Hacımehmetli Mahallesi'ndeki boş arazide, saat 00.30 sıralarında, silah sesi duyanlar, polise haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis, park halindeki 07 HLG 59 plakalı otomobilin yanında Hasan Yeniacun'u yerde hareketsiz yatarken buldu.

Yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen ve başında tek kurşun izine rastlanan Yeniacun'un yanında tabanca bulundu.

Alanya'da 4 yıldızlı otel sahibi olan Yeniacun'un ailesinin, olaydan yaklaşık 6 saat önce kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi.

İntihar ettiği şüphesi üzerinde durulan Hasan Yeniacun'un cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #alanya #Hasan Yeniacun
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