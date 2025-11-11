Otizmli öğrenciyi merdivenden itti! Okul müdürü gözaltında

Manisa Turgutlu'da, otizmli bir öğrencinin okul müdürü tarafından merdivenlerden itilmesiyle ilgili yürütülen savcılık soruşturmasında, şüpheli B.G. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Otizmli öğrenciyi merdivenden itti! Okul müdürü gözaltında
Yayınlanma:

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda yaşanan bir olaya ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturmanın, okulda eğitim gören otizmli 5. sınıf öğrencisi B.U.U'nun, okul müdürü B.G. tarafından itilerek merdivenlerden düşürülmesi iddiası üzerine yürütüldüğü belirtildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, olayın yaşandığı ana ait okuldaki kamera kayıtları da dosyaya eklendi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan okul müdürü B.G., ekiplerce gözaltına alındı. Şüphelinin İlçe Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Süreç, Kırsal Irlamaz Mahallesi'ndeki Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda görevli okul müdürü B.G'nin, merdivenlerden inerken karşılaştığı otizmli B.U.U'yu merdivenlerden ittiğini gösteren görüntülerin medyada yer almasıyla başlamıştı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından idari soruşturma başlatılmıştı. Turgutlu Kaymakamlığı, yaşananların ardından okul müdürünün görevinden ayrılmasının sağlandığını açıklamıştı.

Bakan Kacır, "GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi"nin açılışında konuştu: 'Sizleri Türkiye'de büyümeye davet ediyorum.'Bakan Kacır, "GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi"nin açılışında konuştu: 'Sizleri Türkiye'de büyümeye davet ediyorum.'Gündem
Acı haber geldi! Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman ölü bulunduAcı haber geldi! Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman ölü bulunduGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

Manisa
Günün Manşetleri
Bakan Kacır, "GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi"nin açılışında konuştu
Doğu Perinçek’ten 10 Kasım mesajı
İlk günde 936 bini aşkın başvuru yapıldı
Kapalıçarşı’da milyonluk kara para operasyonu
Bahis soruşturmasında Eyüpspor başkanı dahil 4 isim tutuklandı
Bakan Uraloğlu Mısır'da Türkiye'nin ulaştırma vizyonunu anlattı
Mahkeme “müdahale edilemez” dedi, istinaf yolu açık bırakıldı
Futbolda bahis soruşturması sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de Atatürk’ü andı
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya adliyeye sevk edildi
Çok Okunanlar
Bu iller dikkat! Bu iller dikkat!
Kredi kartı sahiplerine kötü haber: BDDK’dan gece yarısı yasağı! Kredi kartı sahiplerine kötü haber: BDDK’dan gece yarısı yasağı!
Altın yeni haftaya rekorla başladı! Altın yeni haftaya rekorla başladı!
Balıkesir alarmda! Prof. Dr. Tüysüz: “Türkiye’de ilk kez görüyoruz” Balıkesir alarmda! Prof. Dr. Tüysüz: “Türkiye’de ilk kez görüyoruz”
Akaryakıt fiyatlarında son durum! Akaryakıt fiyatlarında son durum!