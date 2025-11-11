Otizmli öğrenciyi merdivenden itti! Okul müdürü gözaltında
Manisa Turgutlu'da, otizmli bir öğrencinin okul müdürü tarafından merdivenlerden itilmesiyle ilgili yürütülen savcılık soruşturmasında, şüpheli B.G. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda yaşanan bir olaya ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturmanın, okulda eğitim gören otizmli 5. sınıf öğrencisi B.U.U'nun, okul müdürü B.G. tarafından itilerek merdivenlerden düşürülmesi iddiası üzerine yürütüldüğü belirtildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında, olayın yaşandığı ana ait okuldaki kamera kayıtları da dosyaya eklendi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan okul müdürü B.G., ekiplerce gözaltına alındı. Şüphelinin İlçe Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Süreç, Kırsal Irlamaz Mahallesi'ndeki Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda görevli okul müdürü B.G'nin, merdivenlerden inerken karşılaştığı otizmli B.U.U'yu merdivenlerden ittiğini gösteren görüntülerin medyada yer almasıyla başlamıştı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından idari soruşturma başlatılmıştı. Turgutlu Kaymakamlığı, yaşananların ardından okul müdürünün görevinden ayrılmasının sağlandığını açıklamıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı