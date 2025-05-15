Oto tamirhanesinde korkutan patlama: 1 yaralı

İstanbul Bağcılar'da bir oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlama sonucu 1 kişi yaralanırken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Oto tamirhanesinde korkutan patlama: 1 yaralı
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Bağcılar Merkez Mahallesi Güngören Caddesi üzerinde bulunan bir oto tamirhanesinde, sabah saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çevrede büyük bir gürültü duyulurken, iş yerinde ciddi hasar oluştu.

Görgü tanıkları, patlamanın ardından dumanların yükseldiğini ve büyük bir gürültü duyduklarını ifade etti. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ YARALANDI, HASAR BÜYÜK

İlk belirlemelere göre, patlama sırasında tamirhanede bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. 

Patlamanın şiddetiyle tamirhanenin büyük bir kısmında ciddi hasar meydana geldi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Bağcılar
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