Oto yıkamada facia! Baba ve oğlu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Olay, Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesinde faaliyet gösteren Kamyoncular ve Çekiciler Kooperatifi bünyesindeki oto yıkama tesisinde meydana geldi. Oto yıkama işletmecisi olan Samim Okur ile oğlu Olcay Okur, tesise getirilen bir tırı yıkamaya başladı. Yıkama işlemi sürdüğü sırada baba ve oğul henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli elektrik akımına kapıldı.

ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE EDİP 112'Yİ ARADI

İşletmecilerin çırpındığını ve akıma kapıldığını fark eden çevredeki vatandaşlar hızla müdahale ederek baba ile oğlunu bulundukları tehlikeli noktadan uzaklaştırdı. Durum vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, ağır yaralanan Samim Okur ve Olcay Okur'a ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Müdahalenin ardından ambulanslara alınan yaralılardan biri Altınova Devlet Hastanesi'ne, diğeri ise Karamürsel Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanelerde doktorların yaptığı tüm tıbbi müdahalelere rağmen baba ve oğul hayata tutunamadı. Peş peşe gelen acı haber, aile yakınları ve bölge halkı arasında büyük bir üzüntüye yol açtı.

TEKNİK İNCELEME SEBEBİ ORTAYA ÇIKARACAK

Yaşanan ölümlü kazanın ardından jandarma ekipleri oto yıkama tesisini güvenlik şeridiyle kapatarak olay yerinde delil toplama çalışması başlattı. Elektrik kaçağına ve ölümcül akıma yol açan durumun kesin sebebi, uzman ekipler tarafından yapılacak detaylı teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.

Meydana gelen kaza ile ilgili başlatılan resmi soruşturma sürüyor.