Mersin'de, ANKA Üreten Kadınlar Derneği'nce açılan 'Mor Süpürge Oto Yıkama'da sadece kadınlar çalışıyor. Araçları büyük titizlikle temizleyen kadınlar, sürücülerden de olumlu tepkiler alıyor.

ANKA Üreten Kadın Derneği tarafından merkez Yenişehir ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi 2641 Sokak'taki oto yıkama dükkanı satın alındı. Sadece kadınların çalışacağı iş yeri hazırlanarak, 5 kadın da istihdam edildi. Oto yıkama işine başlayıp, araçları titizlikle temizleyen kadınlar, hem mahalle sakinlerinden hem de sürücülerden olumlu tepkiler aldı. İş yeri ise kadınlar tarafından el işleri, ışıklandırmalar ve çiçeklerle süslendi.



'KADINLAR İŞLETİP, KADINLAR KAZANIYOR'



ANKA Üreten Kadınlar Derneği Başkanı Devrim Özcan, toplumsal rolleri değiştirmek istediklerini söyledi. Kadınlara biçilen birtakım mesleklerin dışına çıkılmasının amaçlandığını belirten Özcan, "Kadınlara kaynakçılık ve klima tesisatçılığı eğitimi verdik, su tesisatçılığı eğitimi verdik. Farklı şeyler yapmak istedik. Sonra aklımıza oto yıkamacılığı geldi. O da tamamen erkeklerin egemen olduğu bir sektör. 'Neden olmasın?' dedik. İşleyen bir yerdi burası. Biz alıp burada farklı bir şey yaptık. Her aşamasında kadınların emeği var. İsmini bir kadın buldu, logosunu başka bir kadın tasarladı, bahçedeki çiçekleri başka bir kadın ekti, örgüleri başka kadınlar ördü. Buradaki her şey tamamen kadınların emeği ve kadınlar çalışıyor, kadınlar işletiyor, kadınlar kazanıyor" diye konuştu.



'BAŞKA İLLERDEN TALEP GELİYOR'



Mor rengin kadını, süpürgenin de aykırı kadınları temsil ettiğini kaydeden Özcan, "Müşteriler çok eğleniyor, çok da memnunlar. İnanılmaz pozitif tepkiler aldık. Herkes, özellikle de kadın sürücüler, 'İyi ki böyle bir şey yaptınız. Bizim için çok güzel oldu' dediler. Çünkü kadınların arabalarını yıkatmak istedikleri yerler sanayi tipi yerler, güvenli gelmiyor onlara. Burası son derece güvenli. Çok güzel bir ortam oldu. İnanılmaz güzel eleştiriler aldık. Derneğin çıkış noktası kadınlara istihdam alanı oluşturmak. Mesleki eğitimlerden çok, kadınların çalışmaya başlaması yönünde ilerliyoruz. Bir sürü eğitim veren kurum var fakat insanlar sertifikalarını alıp gittiklerinde ne yapacaklarını bilmiyorlar. Biz sadece balık tutmayı değil, o balığı satmayı da öğretiyoruz. Burada da aynı şekilde kadın istihdam ettik. Çalışanlarımızın çoğu 'dezavantajlı' dediğimiz, ekonomik ve sosyal anlamda kendilerini ifade edememiş kadınlar. Onlara destek olmaya çalışıyoruz. Mor Süpürge şubeler açacak. Hatta başka illerden de talepler var" dedi.



Kadınların her sektörde olması gerektiğini vurgulayan iş yeri çalışanlarından Burçin Çayırlı ise yaptığı işten keyif aldığını belirterek, şunları söyledi:



"Burada çalıştığım için çok mutluyum. Zaten severek yaptığım bir işti. Sadece bu işi erkekler yapmıyordu. Daha önce de oto yıkamada çalışıyordum. Araba işi erkeklerin yaptığı bir iş değil. Kadınların da bu işi yapabileceklerini göstermek adına buradayız. Severek ve isteyerek çalışıyorum. Tüm işlemleri kısa sürede yapıyoruz. Erkeklerden daha iyi yapıyoruz. Önyargılı olmamak gerekiyor, 'Kadın bu işi yapamaz' diye bir şey yok. Kadınlar her işin en iyi şekilde üstesinden gelebiliyor. Bu işe ilk başladığımda, bu işin erkekler tarafından yapılabileceğini söylemişlerdi; fakat yapılmayacak bir şey değil. Her kadının her sektörde olması gerekiyor."