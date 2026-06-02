Otobüs devrilmiş, 5 kişi hayatını kaybetmişti! Yolcu otobüsü faciasında karar çıktı

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına taraf avukatları katılım sağladı. Yargılama sürecinin sonuna gelinirken duruşma savcısı mütalaasını sundu. Savcı, sanık otobüs şoförü Y.K. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan ceza verilmesini talep etti.

MAHKEME HEYETİ KARARINI AÇIKLADI

Taraf avukatlarının son beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti kararını verdi. Mahkeme, sanık Y.K. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 9 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'dan Malatya yönüne sefer yapan Y.K. idaresindeki 44 AK 041 plakalı yolcu otobüsü, Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi mevkiinde yoldaki buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak devrilmişti. Kazanın hemen ardından, aynı istikamette seyreden İ.A.'nın kullandığı 06 CHL 767 plakalı kamyon da yolda devrilmiş halde bulunan otobüse çarpmıştı. Meydana gelen bu zincirleme kazada 5 yolcu yaşamını yitirmiş, 35 yolcu da yaralanmıştı.

KAMYON ŞOFÖRÜ KUSURSUZ BULUNMUŞTU

Olayın ardından başlatılan hukuki süreçte otobüs şoförü Y.K. tutuksuz yargılanarak hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılmıştı. Kazaya karışan kamyon şoförü İ.A. hakkındaki incelemeyi ise Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi yürütmüştü.

Dairenin yaptığı inceleme sonucunda kusursuz bulunması nedeniyle kamyon şoförü İ.A. hakkında yargı makamlarınca takipsizlik kararı verilmişti.