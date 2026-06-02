Otobüs devrilmiş, 5 kişi hayatını kaybetmişti! Yolcu otobüsü faciasında karar çıktı

Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi ve ardından bir kamyonun çarpmasıyla 5 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı feci kazanın davası sonuçlandı. Tutuksuz yargılanan otobüs şoförü 9 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Otobüs devrilmiş, 5 kişi hayatını kaybetmişti! Yolcu otobüsü faciasında karar çıktı
Yayınlanma:

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına taraf avukatları katılım sağladı. Yargılama sürecinin sonuna gelinirken duruşma savcısı mütalaasını sundu. Savcı, sanık otobüs şoförü Y.K. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan ceza verilmesini talep etti.

MAHKEME HEYETİ KARARINI AÇIKLADI

Taraf avukatlarının son beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti kararını verdi. Mahkeme, sanık Y.K. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 9 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'dan Malatya yönüne sefer yapan Y.K. idaresindeki 44 AK 041 plakalı yolcu otobüsü, Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi mevkiinde yoldaki buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak devrilmişti. Kazanın hemen ardından, aynı istikamette seyreden İ.A.'nın kullandığı 06 CHL 767 plakalı kamyon da yolda devrilmiş halde bulunan otobüse çarpmıştı. Meydana gelen bu zincirleme kazada 5 yolcu yaşamını yitirmiş, 35 yolcu da yaralanmıştı.

KAMYON ŞOFÖRÜ KUSURSUZ BULUNMUŞTU

Olayın ardından başlatılan hukuki süreçte otobüs şoförü Y.K. tutuksuz yargılanarak hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılmıştı. Kazaya karışan kamyon şoförü İ.A. hakkındaki incelemeyi ise Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi yürütmüştü.

Dairenin yaptığı inceleme sonucunda kusursuz bulunması nedeniyle kamyon şoförü İ.A. hakkında yargı makamlarınca takipsizlik kararı verilmişti.

Jandarma 21 ilde düğmeye bastı! Dev DEAŞ operasyonunda 70 şüpheli yakalandıJandarma 21 ilde düğmeye bastı! Dev DEAŞ operasyonunda 70 şüpheli yakalandıGündem
Köfte, lahmacun ve börek yiyenler dikkat! Bakanlık tek tek ifşa ettiKöfte, lahmacun ve börek yiyenler dikkat! Bakanlık tek tek ifşa ettiYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

malatya yolcu otobüsü devrildi
Günün Manşetleri
Jandarma 21 ilde düğmeye bastı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
BM Ve WMO resmen ilan etti
Ticaret Bakanlığı acil koduyla duyurdu!
CHP Kurultay soruşturmasında deprem!
27 İlde 60 Milyar TL'lik siber vurgun operasyonu!
Trump ve Netanyahu arasında ipler gerildi
Meteoroloji'den 2 Haziran Salı için sağanak uyarısı!
Şemsiyesiz çıkmayın! MGM o şehirleri tek tek uyardı
Hesaplar ve kayıtlar inceleniyor!
Çok Okunanlar
350 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 350 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Altın fiyatlarında şok rekor! Altın fiyatları uçuşa geçti Altın fiyatlarında şok rekor! Altın fiyatları uçuşa geçti
Meteoroloji'den 2 Haziran Salı için sağanak uyarısı! Meteoroloji'den 2 Haziran Salı için sağanak uyarısı!
Benzin ve Motorine peş peşe büyük indirim geldi! Benzin ve Motorine peş peşe büyük indirim geldi!
MGM yarın için tam 46 ili uyardı! MGM yarın için tam 46 ili uyardı!