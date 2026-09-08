Otobüs durağına dalıp 1 kişiyi öldüren sürücü hakim karşısında: "Rögar kapağı havalandı, suçum yok"

Küçükçekmece'de kamyonetiyle otobüs durağına dalarak Görkem Selvitop'un (37) ölümüne neden olan sürücü Ercan Ç., ilk kez hakim karşısına çıktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Otobüs durağına dalıp 1 kişiyi öldüren sürücü hakim karşısında: "Rögar kapağı havalandı, suçum yok"
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Küçükçekmece'de kamyonetiyle otobüs durağına dalan ve 1 kişinin ölümüne neden olan sürücü, hakim karşısına çıktı. Tutuksuz sanık, "Rögar kapağının havalanması nedeniyle bu olay başıma gelmiştir. Benim bir suçum yoktur" dedi.

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Yarımburgaz Caddesinde 27 Nisan 2026 tarihinde kamyonetiyle giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına dalan ve durakta bekleyen Görkem Selvitop'a (37) çarparak ölümüne neden olan sürücü Ercan Ç. (21) hakim karşısına çıktı. Küçükçekmece 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ercan Ç. ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz sanık Ercan Ç., olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Olay günü 55-60 kilometre hızla seyir halindeydim. Aracın arka tarafı birden havalanması sonucu direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Yaklaşık 20-25 kilometre savrularak durabildim. Araç durduktan sonra Görkem Selvitop'a çarptığımı fark ettim. Rögar kapağının havalanması nedeniyle bu olay başıma gelmiştir. Benim bir suçum yoktur" ifadelerini kullandı.

EK BİLİRKİŞİ RAPORU ALINACAK

Ara kararını açıklayan mahkeme, kazaya ilişkin ek bilirkişi raporu alınmasına ve diğer eksik hususların giderilmesine hükmederek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Görkem Selvitop "maktul", Ercan Ç. ise "sanık" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, olay günü sanığın sevk ve idaresindeki araç ile seyir halinde ilerlediği sırada durakta otobüs bekleyen Görkem Selvitop'a çarptığı, Selvitop'un kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.

Maktulün ölüm muayene raporu da iddianamede yer aldı. Rapora göre, maktulün ölüm nedenin genel beden travmasına bağlı iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç kanama nedeniyle olduğu vurgulandı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor da iddianamede yer aldı. Raporda, sürücünün kazanın meydana gelmesinde dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı hareket ettiği, tali kusurlu olduğu ve maktulün kazada bir kusurunun olmadığı vurgulandı.

İddianamede, sanık Ercan Ç. hakkında, "taksirle ölüme neden olma" suçundan, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

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