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Otobüs tramvay yoluna girdi

İstanbul Aksaray'da yolcu otobüsü tramvay yoluna girdi. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre aksadı.

Otobüs tramvay yoluna girdi

İstanbul Aksaray'da seyir halindeki İETT otobüsü hakimiyetini kaybetti, yoldan çıkarak tramvay yoluna girdi. 

Kaza sabah trafiğinin yoğun olduğu saatlerde meydana geldi. Otobüsün kontrolünü kaybeden sürücü önce bir taksiye sonra da  tramvay hattı üzerinde bulunan direğe çarptı. 

Çarpma nedeniyle rayların elektiriğini sağlayan direk devrildi, tramvaya enerji sağlayan katener telleri koptu. 

Elektrik kesintisi nedeniyle tramvay seferleri aksadı. Tramvay yoluna giren otobüs kaldırıldı, kopan teller onarıldı. 

T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki seferler, Bağcılar-Yusufpaşa ve Beyazıt-Kabataş arasında yapılan seferler normale döndü. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #Aksaray #tramvay #Otobüs
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