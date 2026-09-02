Otogarda kan aktı! Korsan taksici İle şoförler arasında bıçaklı kavga

Sultanbeyli'de korsan taksicilik yaptığı öne sürülen bir kişi ile iki taksi şoförü arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 2 taksi şoförü hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan 3 kardeş kısa sürede yakalandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Otogarda kan aktı! Korsan taksici İle şoförler arasında bıçaklı kavga
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Sultanbeyli'de korsan taksicilik yaptığı öne sürülen bir kişi ile iki taksi şoförü arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, saat 13.00 sıralarında Sultanbeyli Adil Mahallesi'ndeki otogarda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 34 MVK 528 plakalı otomobille korsan taksicilik yaptığı öne sürülen B.G. ile taksi şoförleri T.V. ve F.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KARDEŞLER OLAY YERİNE GELDİ, TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın ardından B.G.'nin haber verdiği kardeşleri S.G. ve H.G., 76 DN 068 plakalı otomobille otogara geldi. Taraflar arasında yeniden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada T.V. ve F.K. bıçakla yaralanırken, B.G. ile iki kardeşi olay yerinden otomobille kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 2 taksi şoförünün hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kavga anı ise çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

3 KARDEŞ YAKALANDI

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu B.G., S.G. ve H.G. yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemelerde kavgada kullanılan bıçağın bulunamadığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Olayın ardından açıklama yapan Sultanbeyli Şoförler Odası Başkanı Serdar Şahinoğlu, Korsan taşımacılık yapan bir grupla; taksici esnafımız arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından istemediğimiz bazı olaylar yaşandı. Korsan taşımacılıkta kullanılan araç, yasal olmadığı gerekçesiyle emniyet ekipleri tarafından çekiciye yüklenerek yediemin otoparkına götürüldü." ifadelerini kaydetti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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