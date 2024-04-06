Otogarlarda bayram yoğunluğu

9 günlük bayram tatilinin başlaması ile vatandaşlar yollara çıktı, hal böyle olunca şehirlerin otogarlarında, otobanlarda yoğunluk yaşandı.



Kimi memleketine kimi ise rotasını uzun tatili fırsata çevirerek tatil beldelerini çevirdi.

Başkentte yoğunluğun adresi Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali AŞTİ oldu.



AŞTİ yetkililerinden alınan bilgilere göre, 4-5 Nisan günlerinde otogardan 6 bin 553 otobüs hareket etti. 229 bin 355 vatandaş Ankara'dan farklı şehirlere gitti.



Diğer yandan bayram tatili nedeniyle Ankara-Konya karayolu üzerinde zaman zaman uzun araç kuyrukların oluştu. Yol üzerinde Jandarma Genel Komutanlığı helikopterle trafik denetimi yaptı.