Otogarlarda bayram yoğunluğu

Bayram tatili başladı, vatandaşlar yollara düştü. Başkentte otogarda yoğunluk yaşandı, Ankara-Konya yolunda zaman zaman uzun kuyruk oluştu.

Editör: Seda Akyüz
Son Güncelleme:

9 günlük bayram tatilinin başlaması ile vatandaşlar yollara çıktı, hal böyle olunca şehirlerin otogarlarında, otobanlarda yoğunluk yaşandı.


Kimi memleketine kimi ise rotasını uzun tatili fırsata çevirerek tatil beldelerini çevirdi.
Başkentte yoğunluğun adresi Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali AŞTİ oldu.

AŞTİ yetkililerinden alınan bilgilere göre, 4-5 Nisan günlerinde otogardan 6 bin 553 otobüs hareket etti. 229 bin 355 vatandaş Ankara'dan farklı şehirlere gitti.

Diğer yandan bayram tatili nedeniyle Ankara-Konya karayolu üzerinde zaman zaman uzun araç kuyrukların oluştu. Yol üzerinde Jandarma Genel Komutanlığı helikopterle trafik denetimi yaptı.

Vatandaşın tatil hayali ekonomi engeline takıldı!Vatandaşın tatil hayali ekonomi engeline takıldı!Yurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Ankara # ankara # Bayram trafiği # ramazan bayramı
Çok Okunanlar
Hafta sonu hava durumuna hazırlıklı olun! 6 Nisan hava durumu...
Hafta sonu hava durumuna hazırlıklı olun! 6 Nisan hava durumu...
Malatya'da patlama!
Malatya'da patlama!
Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Ücretsiz ulaşım ne zaman başlıyor?
Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Ücretsiz ulaşım ne zaman başlıyor?
Ahmet Hakan'dan Abdullah Zeydan yazısı!
Ahmet Hakan'dan Abdullah Zeydan yazısı!
Bayramda kargolar çalışacak mı? Arife günü kargolar açık mı?
Bayramda kargolar çalışacak mı? Arife günü kargolar açık mı?
Öne Çıkanlar Gazze Refah'ta Kadir Gecesi kutlandı | ULUSAL HABER Gazze Refah'ta Kadir Gecesi kutlandı | ULUSAL HABER Emekliler dikkat! O banka 18 bin TL promosyon veriyor... Emekliler dikkat! O banka 18 bin TL promosyon veriyor...