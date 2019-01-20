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Otomobil ağaca ve 2 polis aracına çarpıp devrildi: 4 yaralı

Ankara'da otomobilin önce ağaca daha sonra park halindeki 2 polis ekip aracına çarpıp devrilmesi sonucu biri polis 4 kişi yaralandı. 

Otomobil ağaca ve 2 polis aracına çarpıp devrildi: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Çankaya Atatürk Bulvarı'ndan Sıhhiye istikametine seyreden sürücüsü henüz tespit edilemeyen 06 LRV 88 plakalı araç, kontrolden çıkarak önce kaldırımdaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil daha sonra park halindeki 2 polis aracına vurdu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) polis ve itfaiye ekipleri geldi. Polis ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. 

Kazada devrilen otomobilde sıkışan Furkan Emre Bezer, Ömer Faruk Usta ile İlhan Mehmet Öksün ekiplerin yoğun çalışmasının ardından çıkarılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralanan polis memuru ise meslektaşları tarafından hastaneye götürüldü. 

Devrilen araçtaki yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı'ndan Sıhhiye istikametinde trafik akışı bir saat sağlanamadı.

Hasar gören otomobiller çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara
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