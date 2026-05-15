Otomobil akaryakıt istasyonuna daldı: 5'i çocuk 6 yaralı

Alaplı-Ereğli Karayolu Göktepe altı mevkiinde, Alaplı istikametinden Ereğli yönüne seyreden H.Y. idaresindeki 67 TL 973 plakalı otomobil viraja girdiği sırada kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini sağlayamadığı araç takla atarak yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna doğru savruldu.

ÖNCE İÇERİDEKİ ARACA, ARDINDAN ÇOCUKLARA ÇARPTI

Metrelerce sürüklenen otomobil, istasyon alanına girerek ilk olarak içeride bulunan başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle duramayan araç, o esnada istasyonun hemen yakınındaki bir bankta oturan çocukların arasına daldı. Kaza sonucunda bankta bulunan G.D., A.D., B.D., Y.S. ve E.A. isimli beş çocuk ile otomobil sürücüsü H.Y. yaralandı.

İKİ KARDEŞİN DURUMU KRİTİK

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline hızla çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan altı kişi, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan G.D. ve A.D. isimli kardeşlerin sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Olay yerini güvenlik çemberine alan emniyet güçleri, kazanın kesin oluş nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir inceleme yürütüyor.