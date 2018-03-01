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Otomobil alev alev yandı

Konak ilçesinde, park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracı saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Otomobil alev alev yandı

İzmir'in Konak ilçesinde, park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracı saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarındaki 1040 sokakta, içerisinde kimse bulunmayan, park halindeki 35 HB 7464 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev topuna dönen otomobili gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri kısa süre içerisinde söndürdü. Yan taraftaki trafoya sıçramadan söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Polis, otomobilin sahibine ulaşıp bilgi verdi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir
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