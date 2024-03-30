Otomobil ile at arabası çarpıştı! 3 kişi...

Ardahan'da otomobil ile at arabasının çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Otomobil ile at arabası çarpıştı! 3 kişi...
Son Güncelleme:

B.A. idaresindeki 06 H 8137 plakalı otomobil, Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak mevkisinde aynı istikamette seyreden E.Ç. yönetimindeki at arabası ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle sürücüler ile at arabasında bulunan L.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Atın ise kazada yara almadığı öğrenildi.

Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? 30 Mart altın fiyatları...Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? 30 Mart altın fiyatları...Ekonomi
Bugün hava nasıl olacak? 30 Mart hava durumu...Bugün hava nasıl olacak? 30 Mart hava durumu...Hava Durumu
# kaza
Çok Okunanlar
Meteoroloji açıkladı! Seçim günü havalar nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı! Seçim günü havalar nasıl olacak?
7.2'lik deprem uyarısı!
7.2'lik deprem uyarısı!
Liderler nerelerde oy kullanacak?
Liderler nerelerde oy kullanacak?
ABD’den İsrail’e askeri mühimmat ve savaş uçağı yardımı
ABD’den İsrail’e askeri mühimmat ve savaş uçağı yardımı
İstanbul'da korkutan yangın!
İstanbul'da korkutan yangın!
Öne Çıkanlar Rusya'da terör saldırısı hazırlığı yapan 3 kişi yakalandı | ULUSAL HABER Rusya'da terör saldırısı hazırlığı yapan 3 kişi yakalandı | ULUSAL HABER Dolar ne kadar oldu? Dolar ne kadar oldu?