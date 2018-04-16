Samsun - Ankara karayolu Havza Küçük Sanayi Sitesi yan yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Ankara karayolu, Havza Küçük Sanayi Sitesi yan yolunda meydana geldi. Ahmet Er (57) yönetimindeki 55 H 2878 plakalı otomobil ile Yılmaz Keskin (36) yönetimindeki 55 H 7440 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.



Kazada otomobil sürücüsü Er ve yanında bulunan Rahim Pehlivan (60) ile minibüs sürücüsü Keskin ve yanındaki Gökhan Aktaş (34) hafif yaralandı.



Yaralılardan otomobil içinde sıkışan ve Havza İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Ahmet Er ile Rahim Pehlivan, kaldırıldıkları Havza Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.



Yaralı 2 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



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