Otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Muğla'nın Yatağan ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Yatağan-Milas kara yolu Turgut Kavşağı oldu.

Edinilen bilgiye göre, M.S'nin kullandığı 65 AAB 069 plakalı otomobil, Milas istikametine seyir halindeki 48 YZ 520 plakalı pikaba çarptı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü - Resim : 1

Kazada M.S ile aynı otomobilde bulunan M.K. hayatını kaybederken diğer aracın sürücüsü E.Ö. ile yanında yolcu olarak bulunan V.K.Ö. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kara yolu ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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