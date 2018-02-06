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Otomobil kanala devrildi: 4 yaralı

Fethiye'de sulama kanalına devrilen otomobilde sıkışan 4 kişilik aileyi itfaiye ekipleri kurtardı

Otomobil kanala devrildi: 4 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilde sıkışan 4 kişilik aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, hastalanan oğlunu hastaneye yetiştirmek isteyen Burak Sarıca yönetimindeki 07 SFP 30 plakalı otomobil, Karaçulha Mahallesi Zincirlikavak mevkisinde reklam tabelasına çarparak kanala devrildi.

Kazada Burak Sarıca ile 3 yaşındaki oğlu Mustafa Çınar, eşi Şeyma Sarıca ile kardeşi Halil Sarıca yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan yaralılar, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #muğla #fethiye #4 yaralı
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