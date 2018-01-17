Bingöl'ün Karlıova ilçesinde köprüden uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Koba'nın kullandığı 34 RN 810 plakalı otomobil, Karlıova-Bingöl karayolundaki Boncukgöze Köprüsü'nde buzlanma dolayısıyla bariyerlere çarptıktan sonra aşağı düştü.
Kazada yaralanan sürücü Koba, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde köprüden uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde köprüden uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.