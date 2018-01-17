Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması
Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması
Tillerson'dan Türkiye ve Suriye açıklaması!
Tillerson'dan Türkiye ve Suriye açıklaması!
Bekir Bozdağ: Türkiye sabrının son noktasına gelmiştir
Bekir Bozdağ: Türkiye sabrının son noktasına gelmiştir
Sağlık Bakanlığından soruşturma
Sağlık Bakanlığından soruşturma

Otomobil köprüden uçtu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde köprüden uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Otomobil köprüden uçtu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde köprüden uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Koba'nın kullandığı 34 RN 810 plakalı otomobil, Karlıova-Bingöl karayolundaki Boncukgöze Köprüsü'nde buzlanma dolayısıyla bariyerlere çarptıktan sonra aşağı düştü.

Kazada yaralanan sürücü Koba, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #uçtu #otomobil #köprüden #KARLIOVADA
Önceki Haber
“Gaybubet evi“nde yakalanan FETÖ sanıkları hakim karşısında
Sonraki Haber
Borsa günü yükselişle tamamladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.