Bir otomobil seyir halindeyken alev aldı. Sürücü ve yanındaki oğlu araçtan atlayarak faciadan kıl payı kurtuldu. Talihsiz olay Uşak'ta yaşandı.

Uşak'ta facianın eşiğinden dönüldü.



Sürücü ve yanındaki oğlu, Uşak-Ankara kara yolu Dumlupınar mevkisinde araçlarıyla seyir halindeydi. Araç bir anda yanmaya başladı. Baba oğul yanan araçtan atlayarak kurtuldu.



O anları arkadan gelen başka bir yurttaş cep telefonuyla görüntüledi.



Mehmet Yağ, LPG sistemli aracını kullanıyordu. Bir arıza yaşandı. Araç yanmaya başladı. Alevler kısa sürede arabanın büyük bölümünü kapladı.



Sürücü, arkadan gelen araçlara da zarar gelmemesi için bir süre yola devam etti. Ardından da oğlu Ercan Yağ ile birlikte otomobilden atladı.



Giderek yavaşlayan araç şarampolden yuvarlandı. Baba ve oğlu talihsiz kazaYI vücutlarında yanıklarla atlattı.



İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araçtan geriye hurdası kaldı.





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