Otomobil su kanalına düştü! 4 kişi aranıyor!

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde içinde 4 kişinin bulunduğu değerlendirilen otomobil sulama kanalına uçtu. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, sulara gömülen araçtakileri kurtarmak için zamanla yarış başladı.

Olay, Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Halil Gündüz idaresindeki plakası henüz tespit edilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına düştü.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine ivedilikle itfaiye, jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. 

Bölgeye ulaşan ekipler, otomobilde bulunduğu değerlendirilen 4 kişiyi kurtarmak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Ekiplerin kanaldaki zorlu mücadelesi sürerken, ilçe protokolü de olay yerine gitti. 

Harran Kaymakamı Harun Reşit Han ile Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’un arama kurtarma çalışmalarını olay yerinden anbean takip ettiği bildirildi.

