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Otomobil sulama kanalına düştü:İsmail Arslaner hayatını kaybetti, 3 yaralı

Elbistan ilçesinde otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Otomobil sulama kanalına düştü:İsmail Arslaner hayatını kaybetti, 3 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İsmail Arslaner (58) kontrolündeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Darende-Elbistan kara yolu Çatova Mahallesi mevkisinde sulama kanalına düştü.

Kazada, sürücü Arslaner ile otomobilde bulunan Güler Arslaner (59), Zeynep Köse (74) ve Haydar Köse (80) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü İsmail Arslaner, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kahramanmaraş #Elbistan
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