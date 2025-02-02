Otomobil tarlaya devrildi! 3 kişi yaralandı

Tokat'ta feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Tokat-Yeşilyurt kara yolu Dodurga köyü yakınları oldu.

Edinilen bilgiye göre, M.S. (52) idaresindeki 60 AAZ 286 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki H.N. ve E.N. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.