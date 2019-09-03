Afyonkarahisar'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hidayet Çiğdem (36) idaresindeki 42 BLK 52 plakalı otomobil, Bolvadin-Emirdağ kara yolunun Topçular mevkisinde, yaklaşık 25 metre yükseklikteki uçuruma yuvarlandı.
Sürücü Çiğdem'in hayatını kaybettiği kazada, araçta bulunan Hidayet Ünal (31) ağır yaralandı.
Yaralı Ünal, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibince Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı
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Afyonkarahisar'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Afyonkarahisar'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi ağır yaralandı.