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Otomobilde 2 bin 315 sikke ele geçti

ŞANLIURFA’da, jandarmanın bir otomobilde yaptığı aramada, poşetler içersinde 2 bin 315 sikke ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Otomobilde 2 bin 315 sikke ele geçti

ŞANLIURFA’da, jandarmanın bir otomobilde yaptığı aramada, poşetler içersinde 2 bin 315 sikke ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda kaçak yollarla tarihi eser sokulduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, Şanlıurfa-Suruç karayolunda uygulama noktası oluşturup, M.A. yönetimindeki otomobili durdurarak arama yaptı.

Aramada, otomobilin bagaj bölümünde poşetler içerisinde 2 bin 315 sikke ele geçirildi.

Çeşitli dönemlere ait olduğu belirtilen sikkeler, Şanlıurfa Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, sürücü M.A. gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şanlıurfa
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