Otomobilde hareketsiz bulundu! 25 yaşındaki gençten acı haber

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hızla Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilen genç, burada tedavi altına alındı. Ancak acil serviste doktorların gerçekleştirdiği tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis ekiplerince hastanede yapılan kimlik tespiti çalışmalarında, hayatını kaybeden şahsın 25 yaşındaki Murat Kaplan olduğu anlaşıldı.