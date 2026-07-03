Otomobilde hareketsiz bulundu! 25 yaşındaki gençten acı haber
Burdur'da gece bekçileri tarafından park halindeki bir otomobilde hareketsiz yatarken fark edilen 25 yaşındaki Murat Kaplan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Vücudunda herhangi bir darp izi bulunmayan gencin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Konak Mahallesi Pazar Cami Sokak'ta saat 22.00 sıralarında devriye görevini yürüten gece bekçileri, park halindeki 15 DZ 797 plakalı otomobilin içinde bir kişinin uzun süredir hareketsiz şekilde yattığını fark etti.
Şüpheli durumun derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık personeli yönlendirildi.
Kısa sürede sokağa ulaşan itfaiye ekipleri, kilitli durumdaki aracın kapılarını açarak sağlık görevlilerinin şahsa ulaşmasını sağladı. Sağlık ekipleri tarafından araç içerisinde yapılan ilk tıbbi kontrolde, gencin hayati tehlikesinin bulunduğu tespit edildi. Ekipler, durumu kritik olan gence olay yerinde zaman kaybetmeden kalp masajı yaparak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hızla Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilen genç, burada tedavi altına alındı. Ancak acil serviste doktorların gerçekleştirdiği tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis ekiplerince hastanede yapılan kimlik tespiti çalışmalarında, hayatını kaybeden şahsın 25 yaşındaki Murat Kaplan olduğu anlaşıldı.
Ölüm haberinin ardından polis olay yeri inceleme ekipleri, Murat Kaplan'ın bulunduğu otomobilde detaylı delil araması ve inceleme çalışması yürüttü. Araçtaki işlemlerin tamamlanmasının ardından otomobil otoparka çekildi.
Yetkililerce yapılan ilk incelemelere göre 25 yaşındaki Kaplan'ın vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanmadı. Şüpheli ölüm vakasıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, gencin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi işleminin ardından netlik kazanacağı bildirildi.